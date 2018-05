Meeke : "Après 2 crevaisons, je ne sais même pas comment on a ramené la voiture"

Thierry Neuville (Hyundai i20) s'est installé vendredi en tête du classement provisoire du rallye du Portugal, 6e manche du Championnat du monde WRC disputée dans le nord du pays, en profitant de l'abandon de Sébastien Ogier (Ford Fiesta) et de nombreux concurrents. Kris Meeke fait partie des malchanceux. Le Britannique a crevé deux fois et occupe la 5e place, à 1:18.7 du leader.

"La journée a été très complexe. Nous savions que les spéciales étaient réparées, mais les réparations sont légères. Durant le deuxième passage, les traces étaient de plus en plus profondes. Pourtant, je me sentais à l'aise et en confiance dans la voiture. C'est la première fois que je me sentais aussi bien dans cette auto. On a mené le rallye, mais on a subi deux crevaisons cet après-midi. Je ne sais même pas comment on a ramené la voiture jusqu'ici. Les liaisons étaient longues et j'ai effectué les super spéciales sur trois roues", a expliqué le pilote Citroën.

Et d'ajouter, toujours à notre micro : "Ca n'a pas été pour nous en Corse et en Argentine. C'est à nouveau le cas ici. Que puis-je faire ? Essayer, essayer et encore essayer. Breen va ouvrir samedi, nous serons deuxièmes sur la route. On va balayer beaucoup dans la matinée je pense. Ce sera difficile de se battre pour des gros points sur cette épreuve."