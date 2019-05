Matinée galère chez Hyundai : "On se dit que c'est mort et qu'on serait mieux à la piscine"

Ott Tanak a pris la tête du rallye du Portugal, 7e épreuve du championnat du monde des rallyes après les trois premières spéciales, devant ses coéquipiers Jari-Matti Latvala et Kris Meeke. Chez Hyundai, Thierry Neuville pointe au 7e rang. Sébastien Loeb et Dani Sordo ont dégringolé au général en rencontrant le même pépin mécanique dans la dernière spéciale de la matinée.

"Au départ de l'ES3, je passe la 1ère, la 2e, puis le moteur ratatouille. C'est connu sur les WRC, il y a une valve de sécurité obligatoire pour bloquer l'arrivée d'essence en cas de crash. Le problème, c'est que cette valve ne marche pas toujours très bien. A cause de la chaleur dans ce cas à mon avis. On a donc une très faible arrivée d'essence et la voiture roule à 20 km/h. A cette vitesse durant une grosse partie de la spéciale, on se dit que c'est mort et qu'on serait mieux à la piscine", analysait le malchanceux Loeb à notre micro.

"Ce n'est pas une vraie assistance ce midi donc on doit regarder si on sait réparer. La motivation n'est plus la même, l'enjeu non plus. Ils sont occupés de regarder afin que ce problème n'arrive plus, chez nous, chez Dani et chez Thierry", a-t-il conclu.