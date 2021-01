Matinée contrastée pour Wydaeghe : Perdu dans ses notes, puis un premier scratch en WRC

Martijn Wydaeghe, qui remplace Nicolas Gilsoul dans le baquet de droite de la Hyundai i20 Coupé WRC #11, vit un rêve éveillé depuis le début de ce Monte-Carlo.

Parfois cela se passe bien - un premier scratch en WRC dans l'ES10 -, parfois cela se passe moins bien - il s'est perdu dans ses notes dans l'ES9 -, mais le copilote de Thierry Neuville est en pleine phase d'apprentissage.

"Je suis assez content de notre deuxième spéciale, mais au cours de la première spéciale du jour, je n'étais pas dans un bon rythme, et cela me frustre, a admis Martijn Wydaeghe au micro de WRC All Live. Nous sommes ici pour être performants, et je veux être le meilleur possible. Et dans la seconde partie de cette spéciale, il y avait beaucoup de corrections dans mes notes, et je me suis un peu perdu. Je m'excuse auprès de Thierry pour ça ! C'était meilleur dans la deuxième spéciale, et un scratch, c'est toujours sympa. Cette semaine, je vis à du 150 km/h. C'est un gros challenge pour moi, et j'en apprends beaucoup tous les jours."