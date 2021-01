Marc Duez : "Thierry Neuville toujours candidat au titre même si le Monte-Carlo s'annonce difficile"

La nouvelle a fait grand bruit dans le milieu des rallyes. Après 10 ans de vie commune, Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul ont donc mis un terme à leur collaboration et cela à quelques jours du rallye de Monte-Carlo, la première manche du championnat WRC. Suite à ce divorce inattendu, Thierry Neuville sera-t-il en mesure de briguer le titre mondial cette année ? Impossible à dire. Cette séparation risque toutefois de compliquer la tâche du pilote des Cantons de l’Est. Son jeune coéquipier, Martijn Wydaeghe, possède certes des qualités mais pas (encore) l’expérience acquise au fil des années par Nicolas Gilsoul en Mondial. Thierry Neuville reste toutefois un candidat au titre selon Marc Duez même si le coach du RACB National Team se montre plutôt perplexe avant le Monte-Carlo…

Marc, on peut dire que ce divorce entre Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul a surpris tout le monde ?

" En effet, c'était pour le moins inattendu. On peut même parler de coup de tonnerre dans le monde du rallye. C’est aussi une grosse déception pour tous les fans belges car Thierry et Nicolas nous ont fait vibrer, ensemble, pendant une dizaine d’années. On tombe donc de haut, surtout la veille de la première manche du championnat ".

C’est donc avant tout le timing qui pose question ?

" Exactement, ce n’est certainement pas la meilleure façon de débuter le championnat, surtout pour un prétendant au titre. Je pense que les adversaires vont profiter de l’écolage de ce nouvel équipage pour marquer des points et déjà prendre un avantage au championnat "

A ce niveau, le rôle du copilote est évidemment primordial ?

" Bien sûr. Un pilote n’a jamais gagné tout seul un rallye. Il a besoin de son équivalent à sa droite et changer de coéquipier du jour au lendemain va à coup sûr pénaliser Thierry Neuville."

Cette séparation va-t-elle laisser des traces ?

" C’est possible même si les champions, ce que n’est pas encore Thierry Neuville, savent se remettre en route assez rapidement. Ils ne regardent pas dans le rétroviseur mais devant eux. Si son nouvel équipier est à la hauteur, les résultats suivront. C’est une certitude mais le Monte-Carlo va être difficile "

Il s’agit donc d’un cadeau empoisonné pour Martijn Wydaeghe, le nouveau copilote de Neuville ?

" Non, pas du tout. Martijn se préparait depuis très longtemps pour avoir un baquet en WRC. Le Flandrien a fait ses armes avec Guillaume de Mevius en championnat de Belgique mais il a aussi une petite expérience sur le plan international. Il a déjà été à la droite de certains pilotes de renom comme le Néerlandais Kevin Abbring, l’Irlandais Craig Breen ou encore le Coréen de chez Hyundai à l’époque. Je trouve que c’est un excellent copilote. C’est quelqu’un qui vit pour ce rôle de copilote. Il est très professionnel et très exigeant envers lui-même. Je suis sûr qu’il sera à la hauteur. C'est pour cela que Thierry Neuville l’a choisi. Par contre, il faudra créer une osmose avec son pilote. Ce qui ne se fait pas en 10 minutes mais je suis sûr qu’ils vont combler ce manque d’apprentissage assez vite "

Démarrer cette nouvelle aventure au Monte-Carlo constitue toutefois un sacré baptême du feu ?

" En effet, c’est un véritable défi quand on connaît les spécificités de ce rallye qui reste un des plus compliqués du championnat. Il s’agit d’une fameuse prise de risques pour l’équipage mais qui implique aussi le constructeur. C’est vraiment étonnant d’avoir pris cette décision très ou…trop tard "

Comment expliquer dès lors cette décision ?

" Je ne connais pas l’origine du conflit qui a mené à cette séparation (même si on peut imaginer que c’est d’ordre financier) mais il faut savoir qu’en rallye, c’est le pilote qui choisit son coéquipier et c’est lui qui le rétribue. Il est donc le patron en quelque sorte et comme ils n’ont pas trouvé d’accord, Thierry Neuville a décidé de se séparer de Nicolas Gilsoul. La page est tournée pour Neuville qui reste déterminé et focalisé sur son objectif : devenir enfin champion du monde. Espérons qu’après une telle décision, il se montrera plus serein et parviendra à décrocher ce titre le plus vite possible "

Malgré ce clash, vous pensez que Thierry Neuville pourra viser le titre cette saison ?

" Ecoutez, il a toujours été le leader chez Hyundai et cela depuis le retour du constructeur coréen en WRC. C’est le leader mais comme je l’ai dit, en rallye, on gagne à deux, jamais tout seul ! A Martijn et Thierry de former un binôme gagnant le plus tôt possible mais je pense que le Monte Carl va être difficile. Leur chance est que ce rallye se déroulera dans un contexte très particulier en raison de la pandémie. Il y aura moins de spéciales cette année et donc une distance plus courte à parcourir. Ce qui signifie que les écarts devraient être plus serrés. C’est donc un moindre mal mais ce n’est pas pour autant un avantage pour l’équipage belge "

C’est une situation qui, quelque part, vous attriste ?

" Je connais très bien Thierry et Nicolas. Deux garçons que j’aime beaucoup, qui sont originaires de ma région, et avec qui j’ai travaillé pendant plusieurs années. Je ne me tracasse pas trop pour eux car ce sont des professionnels et c’est leur problème. Par contre, ce qui m’intéresse, c’est de voir un équipage belge champion du monde des rallyes. Que ce soit Thierry ou bien Nicolas, je serais ravi de les voir gagner chacun de leur côté "

Une chose est sûre, Neuville et Gilsoul ne seront jamais champions du monde ensemble ?

" Non, c’est clair désormais. Ils ne seront pas champions du monde côte à côte, dans la même voiture, mais peut-être qu’ils n’y seraient jamais arrivés non plus en restant ensemble. Thierry et Nicolas ont essayé pendant 10 ans. Ils ont obtenu de très bons résultats et ont terminé 5 fois vice-champions. Ils ont fait mieux que Poulidor au niveau des classements mais ils ne sont jamais parvenus à décrocher la couronne mondiale. Maintenant, Thierry Neuville a rapidement fait une croix sur le passé. C’est son style et, au risque de me répéter, il regarde droit devant lui et fera tout pour devenir champion du monde, que ce soit avec Martijn ou un autre copilote à ses côtés ".