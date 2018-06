Mads Östberg sera le remplaçant de Kris Meeke chez Citroën pour le reste de la saison

Mads Östberg épaulera Craig Breen sur la deuxième Citroën C3 WRC à l’occasion des rallyes de Finlande (26-29 juillet), d’Allemagne (16-19 août), de Turquie (13-16 septembre), de Grande-Bretagne (4-7 octobre) et d’Australie (15-18 novembre).

Comme initialement prévu, Sébastien Loeb disposera de la deuxième C3 WRC en Espagne (25-28 octobre), pour sa troisième pige de l’année en WRC, après le Mexique et la Corse. Khalid Al Qassimi pilotera une troisième C3 WRC en Finlande, Turquie et en Espagne.

"Citroën a fait le choix de capitaliser sur le travail mené à l’occasion des trois rallyes déjà disputés cette saison avec Mads Östberg, en lui confiant le volant de sa deuxième C3 WRC sur les manches restantes du calendrier, à l’exception de l’Espagne où celle-ci sera pilotée par Sébastien Loeb comme initialement prévu, a confirmé l'équipe française dans un communiqué ce mercredi. D’abord sixième en Suède, malgré un manque certain de roulage avec sa nouvelle monture, puis sixième à nouveau au Portugal, pour sa découverte de la WRC tricolore sur la terre, le Norvégien de 30 ans s’est emparé de la cinquième position en Sardaigne. Il a également fait preuve d’une belle capacité de réintégration dans une équipe qu’il connaissait bien pour l’avoir déjà fréquentée en 2014 et 2015, avec sept podiums à la clef. Et sur les cinq rallyes restants à son programme, si la Turquie sera nouveau pour tous, il peut se targuer d’être déjà monté sur le podium en Finlande (troisième en 2013 et 2015) et en Grande-Bretagne (deuxième en 2011, troisième en 2014), tandis qu’il compte pour meilleures performances en Allemagne et en Australie, une quatrième (2012) et une cinquième (2013) places respectives. Preuve de sa faculté à répondre présent sur tous les terrains."