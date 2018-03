Loeb s'éclate : "C'est un peu une surprise d'être deuxième... c'est chaud !"

Sébastien Loeb (Citroën) impressionne pour son retour en Championnat du monde des rallyes (WRC), deuxième du Rallye du Mexique à sept secondes et 2/10 du leader, Dani Sordo (Hyundai), après la journée de vendredi.

Ott Tanäk (Toyota) complète le podium provisoire à 11 sec, devant Kris Meeke (Citroën) à 25 sec et le quintuple champion du monde en titre, Sébastien Ogier (M-Sport Ford) à 30 sec 2/10. Thierry Neuville, leader du Championnat du monde, est 7e à 2 min 1 sec 9/10. Il a connu de nombreux soucis, en plus d'avoir le désavantage d'être ouvreur.

"Je pouvais en rêver, mais je ne savais pas à quoi m'attendre pour ce retour. C'est top d'être en bagarre. On a raté un carrefour, j'ai freiné un peu tard. J'ai pris un autre repère, sauf que le croisement était avant. En dehors de ça, on a eu une bonne journée. On a fait un bon choix de pneus et pas d'erreur. C'est un peu une surprise d'être deuxième car on se bat face aux dix meilleurs pilotes du monde. On va continuer de la sorte. Tanak est tout près aussi et n'était pas onzième sur la route. Ca ne sera pas simple, on va se battre", a souri Loeb à notre micro.

Le nonuple champion du monde avoue avoir reconnu un peu le parcours avant de venir. "J'ai regardé des vidéos avant de venir ici, je ne le faisais pas à mon époque. Je ne les regarde pas en espérant reproduire quelque chose. C'est plutôt pour me remettre les spéciales en tête car je n'ai plus roulé ici depuis six ans. Depuis que je suis là, je n'ai pas changé ma façon de faire. Je prends vraiment du plaisir dans la voiture et dans la bagarre. C'est sûr que c'est moins rigolo de se battre pour la neuvième place. Ecrire une belle histoire ? J'essaie de faire un rallye déjà... C'est chaud ! En tout cas, on a fait une belle première journée. Je suis content", a aussi ajouté le pilote français de 44 ans.