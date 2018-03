Loeb : "Je reviens pour le plaisir... mais j'aurais préféré le faire discrètement"

Ca y est : Le Français Sébastien Loeb, nonuple champion du monde des rallyes, est de retour en WRC. Il est engagé avec Citroën au Mexique ce week-end.

Loeb n'a eu que quelques jours pour découvrir la voiture. "L'idée de base, c'est de se mettre dans le rythme. Le feeling est plutôt bon. Ce sera un rallye réussi si on arrive au bout et si on parvient à être dans le rythme de certains gars en WRC. Quand on arrive après cinq ans face aux dix meilleurs pilotes du monde, c'est évident que ce n'est pas facile. Si on se mêle un peu à la bagarre, ça peut être sympa.

L'objectif premier reste le plaisir et il viendra en attaquant", a détaillé le pilote français à notre micro.

Il est naturellement l'attraction numéro un sur les terres mexicaines. "Je savais que tous les regards seraient braqués sur mon retour. J'aurais préféré le faire discrètement pour me faire plaisir. Ca fait partie du jeu, il faut l'accepter. C'est sympa, d'un autre côté, de se dire qu'on ne m'a pas oublié. Ce que j'ai en plus que les autres qui ont essayé de revenir et qui n'ont pas réussi ? Pas grand chose. J'espère juste avoir assez de talent pour me mêler à la bagarre", a-t-il ajouté.

Avant de pointer le point de comparaison principal entre son équipe et celle-ci comparer : "Le gros point de différence, c'est l'appui aérodynamique dans les passages rapides. La voiture va très vite, les points de freinage sont plus tardifs. Dans la manière de conduire la voiture, ce n'est pas fondamentalement différent de ce que j'ai connu par le passé."