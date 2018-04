Loeb : "J'espère que ce sera possible de se battre pour le podium"

Sébastien Loeb va fêter vendredi son retour sur les spéciales du Tour de Corse après dix ans d'absence. Vainqueur à quatre reprises du Rallye aux 10.000 Virages, le pilote Citroën espère être en mesure de se mêler à la bagarre pour les premières places malgré sa méconnaissance du parcours actuel.

"L'objectif, c'est d'essayer de faire de bons temps et d'être dans le coup, a précisé le Français de 44 ans au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Corse. Au Mexique, c'était le cas sur la terre, et sur l'asphalte, j'ai toujours été bien. Mais je découvre l'intégralité du rallye ici, et ce sera sans doute un handicap. Il y a cependant beaucoup de spéciales qui seront nouvelles pour tout le monde, j'espère donc qu'on sera dans le coup."

"Kris Meeke a prouvé ce matin lors du shakedown qu'il était au-dessus du lot, a repris le nonuple Champion du Monde. On sait que globalement, la Citroën est plutôt bien sur l'asphalte, j'espère donc que nous serons capables de nous mêler à la bagarre. J'espère que ce sera possible de se battre pour le podium."