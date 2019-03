Loeb : "J'espère qu'on aura la bonne surprise d'être dans la bagarre"

Présent sur le Tour de Corse la saison dernière avec Citroën, Sébastien Loeb va cette fois s'attaquer aux spéciales de l'Île de Beauté au volant de la Hyundai i20 Coupé WRC. Quatre fois vainqueur ici, dont la dernière fois il y a... onze ans, le nonuple Champion du Monde espère que les sud-coréennes seront les "bonnes surprises" de la première véritable épreuve "asphalte" de la saison.

"Le Tour de Corse, c'est aussi le Rallye de France, et même si c'est un peu loin par rapport à où j'habite, on peut parler de rallye à domicile !, a souri Sébastien Loeb au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Corse. C'est un endroit sympa, j'ai de bons souvenirs ici avec notamment mon premier titre, j'aime toujours revenir ici. Cette année, il n'y a qu'une spéciale que les autres connaissent et que je connais pas, c'est bien de repartir sur un pied d'égalité, que ce soit un peu nouveau pour tout le monde."

"Je ne sais pas trop à quoi m'attendre : l'an dernier, les pilotes Hyundai n'étaient pas forcément contents de la voiture ici, alors on a essayé de bien travailler lors des essais, et le feeling était plutôt bon, a repris le coéquipier de Thierry Neuville. Moi, j'étais dans le coup avec la Citroën, mais j'avais fait une c******* dès le début qui avait limité mes chances. Cette année, j'espère qu'on aura la bonne surprise d'être dans la bagarre, mais ce n'est pas gagné d'avance. Le feeling est plutôt bon, mais la voiture est-elle efficace et rapide ? Je ne sais pas !"