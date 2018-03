Loeb : "J'ai perdu l'habitude d'être en tête des rallyes... Il va falloir y aller !"

Leader provisoire du Rallye du Mexique, troisième manche de la saison, Sébastien Loeb s’illustre à la perfection pour son retour en WRC. Le nonuple champion du monde compte seulement 2.9 secondes d’avance sur Dani Sordo et 15.5 secondes sur le duo constitué de Sébastien Ogier et Kris Meeke.

"J'ai été félicité par plusieurs patrons d'équipes comme Malcolm Wilson (Ford) ou Tommi Makinen (Toyota). S'ils veulent m'engager ? Je pense qu'il y aurait moyen (rires). La clé pour gagner, ce sera d'aller plus vite que les autres. C'est très serré : Sordo est toujours là et Ogier arrive. Je perds pas mal de secondes dans les deux dernières. Je n'avais pas le bon rythme ou j'ai été un poil refroidi par le fait d'avoir pris la tête du rallye. Il va falloir se réveiller", a révélé le champion français à notre micro.

"Je ne joue pas le championnat, mais je n'ai pas envie de me mettre une boite non plus. Je ne peux pas gérer donc il va falloir se poser peu de questions et y aller. J'ai perdu l'habitude d'être en tête des rallyes. Dans les autres disciplines, je gagnais un peu moins aussi. Quand on est en tête, il ne faut pas se poser trop de questions je pense. Il va falloir y aller durant l'après-midi, pas trop le choix", a conclu Loeb.