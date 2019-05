Loeb : "Ajouter le Portugal à mon programme n'était pas une idée débile"

Sébastien Loeb, nonuple champion du monde des rallyes, participe ce week-end à l'épreuve portugaise, 7e manche de la saison. Troisième au Chili, son premier podium avec Hyundai, il a été préféré à Andreas Mikkelsen. Loeb sera aligné aux côtés de Thierry Neuville et de Dani Sordo. Le Français s'était initialement engagé pour courir six rallyes cette saison, mais le Portugal, 7e manche sur 14 au calendrier, marquera déjà sa 5e apparition.

"On m'a proposé d'ajouter le Portugal au programme juste après le Chili. On y était performant donc je me suis dit que ce n'était pas forcément une mauvaise idée de rester dans le rythme et à nouveau sur un rallye terre. C'est une idée qui n'était pas débile. La suite de ma saison n'est pas encore définie", a souri Loeb à notre micro.

Avant d'ajouter : "Ma position le premier jour sera bonne sur des spéciales nouvelles pour tout le monde. Samedi et dimanche, elles ne sont pas neuves et elles sont compliquées. Les gars en face les connaissent depuis plusieurs années. Mon objectif, c'est de faire un beau rallye et évidemment obtenir le meilleur résultat possible ensuite. Je trouve le parcours très varié. On a une longue spéciale très rapide et très sablonneuse. Elle est très différente de ce qu'on peut avoir le vendredi ou le dimanche. C'est aussi cassant à certains endroits. Il y a un peu de tout. Les erreurs peuvent vite arriver ici je crois."

Andrea Adamo, directeur sportif chez Hyundai, a aussi analysé la situation. "On a choisi Loeb pour réduire un peu la pression sur Mikkelsen. Les routes de vendredi constituent un parcours neuf, je ne veux pas me retrouver dans une situation comme au Chili. Ce n'est pas correct de mon côté de mettre beaucoup de pression sur Mikkelsen. On avait prévu 6 rallyes pour Loeb. On est à 5... on verra quand le 6e arrivera. Est-ce que je vais être embêté si Loeb gagne ici ? Si une victoire d'un de mes pilotes m'ennuie, alors j'espère que ce sera le cas jusqu'en Australie", a-t-il ironisé.

"La situation n'est pas définitive. On était rapide au Portugal et en Sardaigne l'an passé, mais ce ne sera peut-être pas à nouveau le cas. On bosse tous les jours, on suit un planning de développement. Je ne sais pas si on est favori ici. Concernant Neuville, je ne pense pas que sa sortie du Chili trottera dans son esprit. Il sait pourquoi il est sorti, maintenant il doit juste poursuivre sa saison. Il doit aussi absolument prouver que lui et la voiture sont compétitifs", a conclu Adamo à notre micro.