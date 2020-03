Les Rallyes du Portugal et d'Italie aussi reportés

Rallye du Mexique 2020 : Victoire de Sébastien Ogier - WRC - Rallye du Mexique 2020 - 15/03/2020 Ne cherchez plus l’homme de Léon, il s’appelle Sébastien Ogier. Huit participations, six succès et deux premiers accessits, le sextuple champion du monde règne sans partage depuis près de dix ans sur l’épreuve mexicaine. Ogier s’offre une première victoire au volant de la Toyota mais ne gardera pas un souvenir particulier de ce premier rendez-vous sur terre de la saison.