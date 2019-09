Le Tour de Corse absent du Championnat du monde des rallyes en 2020

Rallye de Corse 2019 : Victoire de Thierry Neuville - WRC - Tour de Corse 2019 - 01/04/2019 Le Belge Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) a remporté ce dimanche le Tour de Corse, quatrième épreuve du Championnat du Monde des Rallyes, et s'adjuge un troisième succès sur l'Île de Beauté, après ses victoires de 2011 et 2017. Il s'agit de la première victoire du vice-Champion du Monde cette saison, et la dixième de sa carrière en Mondial.