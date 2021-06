Le Safari Rally de retour en WRC : Thierry Neuville et Sébastien Ogier prêts à vivre "une grande aventure" au Kenya

Le Safari Rally de retour en WRC : Thierry Neuville et Sébastien Ogier prêts à vivre "une grande... Jeudi, cela fera très exactement 18 ans, 11 mois et 10 jours que Colin McRae remportait la dernière édition "WRC" du Safari Rally. À l'époque, les animateurs actuels du Championnat du Monde des Rallyes n'étaient encore que des gamins, mais ils ont depuis lors visionné les images des passionnantes éditions du Safari dans les nineties et écouté avec attention les histoires des anciens... Une chose est sûre, ils sont prêts à partir à l'aventure !