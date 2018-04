Le "relifting" du Tour de Corse : un challenge pour les pilotes, un "avantage" pour Loeb ?

Premier rallye 100% asphalte de la saison, le Tour de Corse a souvent été une affaire de spécialistes. En raison de ses spéciales techniques qui nécessitent finesse, précision et même virtuosité derrière le volant, pour tirer la quintessence des pneumatiques sans les martyriser pour autant.

Sébastien Loeb fait partie de ces "spécialistes". Après son retour tonitruant au récent Rallye du Mexique, lui dont l’ultime course en WRC sur du pur tarmac remonte au Rallye de France-Alsace 2013, le nonuple Champion du Monde de la spécialité retrouvera sur l’île de Beauté une surface qu’il affectionne tout particulièrement et qui lui a souvent souri par le passé.

Plus vu en Corse depuis 2008 - il avait d'ailleurs remporté l'épreuve -, le pilote de la Citroën C3 WRC aura comme principale difficulté de redécouvrir intégralement le parcours. Ses adversaires n'en connaissent toutefois "que" 36%, soit la spéciale d’ouverture de La Porta – Valle di Rostino (49,03 km), celle de Novella (17,39 km), et près de sept kilomètres dans Vero – Sarrola – Carcopino (55,17 km), le morceau de bravoure du dimanche.

L’une des particularités de ce millésime du Tour de Corse tient en effet à son tracé remanié à hauteur de plus de 63%, avec l’introduction notamment de nouveaux secteurs chronométrés dans le Cap Corse et le Désert des Agriates, respectivement au nord et à l’ouest de Bastia.

"Ayant roulé récemment avec la C3 WRC sur la terre, j’ai rapidement retrouvé mes marques avec lors de nos tests en Corse, même si la surface était différente, a dévoilé Sébastien Loeb. Après notre performance du Mexique, j’espère être à nouveau dans le coup, d’autant que j’ai toujours été à l’aise sur l’asphalte, et notamment sur l’île de Beauté. C’est en tout cas une destination, une épreuve que j’ai toujours appréciée, même si c’est loin d’être la plus évidente. Les routes sont semble-t-il plus rapides qu’à mon époque, bien qu’il y ait encore des spéciales étroites, techniques et bosselées, mais je vais redécouvrir l’intégralité du parcours et cela ne va pas être facile d’avoir tout à reprendre en notes."