Le Rallye de Suède reçoit le feu vert avec un profil quelque peu adapté

Rallye de Monte-Carlo 2020 : Victoire de Thierry Neuville - WRC - Rallye de Monte-Carlo 2020 -... Le Belge Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC), 31 ans, a remporté ce dimanche le Monte-Carlo, première épreuve de la saison 2020 du Championnat du Monde des Rallyes. Encore troisième du classement général samedi soir, Thierry Neuville a surclassé ses principaux rivaux, les pilotes Toyota Elfyn Evans et Sébastien Ogier, au cours des quatre spéciales de la dernière journée de l’épreuve pour inscrire pour la première fois de sa carrière son nom au palmarès du plus prestigieux des rallyes, auquel il participait pour la dixième fois. Il s'agit du treizième succès en WRC de l'équipage belge Thierry Neuville - Nicolas Gilsoul. Le Français Sébastien Ogier, invaincu sur "son" Monte-Carlo depuis 2014, rejoint Monaco en deuxième position, à 12.6 secondes de TN. Le Gallois Elfyn Evans, encore leader du rallye samedi soir, termine troisième à 14.3 secondes. Quatrième à des années-lumière du trio de tête, qui s’est partagé tous les meilleurs temps de l’épreuve, le Finlandais Esapekka Lappi (Ford Fiesta WRC) conclut son week-end à plus de trois minutes (3:09.0). Son compatriote Kalle Rovanpera (Toyota Yaris WRC) termine cinquième (4:17.2), alors que le Français Sébastien Loeb (Hyundai i20 Coupé WRC), parti à la faute en début de journée et en grosse difficulté avec ses gommes super tendres, finit sixième à plus de cinq minutes (5:04.7) de son coéquipier belge.