Le rallycross à Spa repoussé à novembre pour un évènement commun avec le WRC

Le Circuit de Spa-Francorchamps a annoncé ce mardi le report de la manche du championnat du monde de rallycross (FIA WorldRX) au 21 et 22 novembre, en même temps que le WRC.

Initialement prévu du 3 au 4 octobre, le Spa WorldRX of Benelux a été repoussé au 21 et 22 novembre. La raison est double. Dans un communiqué, le circuit a motivé ce report en espérant un contexte plus favorable à l'acceuil des spectateurs à cette date.

De plus, le circuit accueillera ce même week-end une spéciale et la Power Stage de la manche belge du championnat du monde des rallyes (WRC).

"Reporter le Spa World Rallycross of Benelux nous permettra également d'accueillir le 22 novembre le WRC et d'offrir un spectacle totalement inédit avec deux championnats mondiaux FIA lors d'un même week-end sur le circuit. Nous tenions ainsi à apporter notre soutien au Rallye d'Ypres, organisateur de cette manche belge du WRC, une première mondiale mais également à DG Sport, une entreprise dynamique de la région dont la réputation n'est plus à faire dans le monde du rallye" a déclaré Nathalie Maillet, la CEO du Circuit de Spa-Francorchamps, dans un communiqué.