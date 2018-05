Le mea culpa d'Ogier : "C'est une petite erreur de pilotage de ma part"

Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC), leader du championnat du monde des pilotes WRC de rallyes, qui occupait la quatrième place du rallye du Portugal, la 6e manche de la saison, est sorti de la route vendredi après-midi au cours de la 5e spéciale, au kilomètre 17 de Viana do Castelo.

"C'est une petite erreur de pilotage de ma part. Une courbe à droite où il y avait un petit talus à l'intérieur. Je suis légèrement trop à l'intérieur, je me suis dit que je pouvais lécher ce talus. Sauf qu'il y avait une petite racine cachée dans la terre, donc ça a fait un impact dans la direction et ça a cassé le bras inférieur. Le virage suivant, sans direction et sans frein, on a tiré tout droit dans la forêt", a détaillé le champion en titre à notre micro.

"J'étais à bloc depuis ce matin. C'est toujours frustrant car on faisait un boulot exceptionnel jusque-là. On était quasiment en tête en ouvrant la route. Jusque-là, c'était génial. Mais c'est toujours le prix à payer : prendre beaucoup de risques pour essayer de compenser la position. Tout le monde a eu des soucis car c'était très serré. Il aurait fallu juste survivre à la journée", a poursuivi Ogier.

La journée a ressemblé à une véritable hécatombe. "Cet après-midi, seul Neuville reste en dehors des soucis et Evans fait une boucle correcte. Tous les autres ont été embêtés. On verra dans la Power Stage, c'est sûr que ce sera un mauvais week-end pour nous. Faut voir le positif : il y a des chances pour que nous n'ouvrions pas la route durant la prochaine épreuve", a conclu le pilote Ford.