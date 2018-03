Le génial Loeb dans le sillage du leader Sordo, Neuville coincé au 7e rang

Le Français Sébastien Loeb (Citroën) impressionne pour son retour en Championnat du monde des rallyes (WRC), deuxième du Rallye du Mexique à sept secondes et 2/10 du leader, l'Espagnol Dani Sordo (Hyundai), après la première journée complète vendredi.

L'Estonien Ott Tanäk (Toyota) est aussi sur le podium provisoire à 11 sec, devant le Britannique Kris Meeke (Citroën) à 25 sec et le quintuple champion du monde en titre, le Français Sébastien Ogier (M-Sport Ford) à 30 sec 2/10.

Thierry Neuville, leader du Championnat, est 7e à 2 min 1 sec 9/10, à l'issue d'une journée qui a fait énormément de dégâts, avec les abandons du Britannique Elfyn Evans (M-Sport Ford) et des Finlandais Esapekka Lappi (Toyota), Teemu Suninen (M-Sport Ford) et Jari-Matti Latvala (Toyota).

Notre compatriote Neuville, en plus d'ouvrir la route, a perdu de précieuses secondes à cause d'un problème de pression d'essence puis à cause d'un souci de direction assistée.

Près de 140 kilomètres de tracés et neuf spéciales sont au programme de la deuxième journée qui débutera à 15h33 (heure belge).