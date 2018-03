Le débrief du samedi : la perfection Ogier, la poisse Loeb, la patience Neuville

Sébastien Ogier était leader du Rallye du Mexique, 3e manche du championnat du monde WRC, samedi au soir de la 3e journée, alors que Sébastien Loeb n'occupait plus que la 5e place après avoir subi une crevaison. Le nonuple champion du monde occupait la tête de l'épreuve avant cet incident.

Ogier, après une journée parfaite, devançait Kris Meeke de 35 secondes et 9/10, et Dani Sordo, qui pointait à 46 secondes et 8/10. Le leader du championnat, Thierry Neuville, apparaissait au sixième rang, à plus de quatre minutes et 44 secondes du quintuple champion du monde en titre. Le Belge ne peut remonter au général et fait preuve de patience pour engranger de précieuses unités.

Dans son débriefing du samedi, notre collègue Olivier Gaspard, envoyé spécial de la RTBF, revient sur les moments forts de cette deuxième journée.