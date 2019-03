Le cauchemar pour Neuville et Hyundai vendredi, Ogier entre les gouttes

Sébastien Ogier (Citroën), le sextuple champion du monde français, était en tête du Rallye du Mexique à l'issue de la journée de vendredi, marquée par plusieurs abandons, notamment du Norvégien Andreas Mikkelsen (Hyundai) et de l'Espagnol Dani Sordo (Hyundai). Les Finlandais Teemu Suninen (Ford) et Jari-Matti Latvala (Toyota) ont aussi abandonné.

Le deuxième du classement est désormais le Britannique Elfyn Evans (Ford), à 14,8 secondes, suivi par Kris Meeke (Toyota). L'Estonien Ott Tänak (Toyota), leader du Championnat, et son dauphin belge Thierry Neuville (Hyundai), pénalisés par leurs positions d'ouvreurs et une crevaison pour le second, pointent aux 4e et 6e rangs.

Dans son débriefing de ce vendredi, Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF au Mexique, aborde les éléments forts de la première journée de course.