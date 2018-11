Latvala vainqueur en Australie, Ogier Champion du Monde, Neuville et Tanak ont abandonné

Après ses titres remportés au volant de la Volkswagen Polo WRC entre 2013 et 2016, puis en 2017 et 2018 dans le baquet de la Ford Fiesta WRC, le pilote français de 35 ans tentera de récidiver avec la Citroën C3 WRC en 2019.

Le pilote M-Sport, qui se lancera un nouveau défi en rejoignant Citroën en 2019, était assuré de conserver son titre avant même le départ la dernière spéciale du rallye, la Power Stage, suite aux abandons de Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) et d' Ott Tanak (Toyota Yaris WRC), partis à la faute un peu plus tôt dans la journée.

Thierry Neuville vice-Champion du Monde pour la quatrième fois

La Hyundai i20 Coupé WRC de Thierry Neuville - © Helena El Mokni - Hyundai Motorsport

Engagé dans une course-poursuite désespérée après avoir déjanté vendredi après-midi, Thierry Neuville a attaqué tant et plus samedi et dimanche et s'est fait quelques belles frayeurs. C'est finalement dans la première spéciale de la dernière boucle de la journée que le pilote belge n'a pu éviter l'abandon : en tapant un arbre, il a cassé la suspension et arraché la roue arrière gauche de sa Hyundai, qu'il est allé garer un peu plus loin.

Ott Tanak ayant lui aussi abandonné, Thierry Neuville s'est adjugé pour la quatrième fois de sa carrière le titre honorifique de vice-Champion du Monde après ceux de 2013, 2016 et 2017.

Leader du Championnat du Monde durant de longs mois en 2018, le Saint-Vithois a ouvert la route, balayé à de nombreuses reprises et énormément appris cette saison. Il reviendra pour jouer la gagne, si le niveau de performance de sa Hyundai i20 Coupé WRC le permet, en 2019.