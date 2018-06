Latvala s'adjuge le shakedown sarde devant les Hyundai de Paddon et Neuville

Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC) s'est montré le plus rapide ce jeudi matin lors du shakedown du Rallye de Sardaigne, septième épreuve du Championnat du Monde des Rallyes.

Sur un parcours de 3.34 kilomètres tracé du côté d'Olmedo, le Finlandais (1:53.9) a devancé lors de l'ultime galop d'essais avant le véritable coup d'envoi de l'épreuve, ce jeudi à 18H, les pilotes Hyundai Hayden Paddon (1:54.7) et Thierry Neuville (1:54.8).

Les deux autres pilotes Toyota, Esapekka Lappi et Ott Tanak, confirment le bon état de forme du bolide japonais en signant le même temps que le pilote belge (1:54.8).

Sébastien Ogier, trois fois vainqueur du Rallye de Sardaigne, a lui hissé sa Ford Fiesta WRC au sixième rang en 1:55.3.

Leader du championnat avec 19 points d'avance sur son grand rival Sébastien Ogier, Thierry Neuville ouvrira la route durant toute la journée et vendredi et tentera de perdre le moins de temps possible en balayant les spéciales sardes.