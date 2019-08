Latvala mène un rallye de Finlande spectaculairement indécis, Neuville 8e

10 spéciales, 126.55 kilomètres et une bagarre très spectaculaire durant cette première journée du rallye de Finlande, neuvième épreuve de la saison WRC.



Tout débute avec un solo impressionnant d'Ott Tanak, leader du championnat et donc ouvreur. L'Estonien de chez Toyota n'a pas froid aux yeux et il occupe la tête de l'épreuve à la mi-journée. Celle-ci revient finalement à Jari-Matti Latvala, auteur de six meilleurs chronos aujourd'hui.



Le Finlandais devance un autre pilote Toyota, Kris Meeke, et Esapekka Lappi. Tanak est passé au quatrième rang, devant deux pilotes Hyundai : Craig Breen et Andreas Mikkelsen. Les deux autres gros bras du WRC, Sébastien Ogier (7e) et Thierry Neuville (8e), tirent un peu la langue.



Samedi, le programme de l'épreuve prévoit huit spéciales pour un total de 132.98 kilomètres.

ES12 : Pihlajakoski (14.42 km - 7h08)

ES13 : Paijala (22.87 km - 8h10)

ES14 : Kakaristo (18.70 km - 9h08)

ES15 : Leustu (10.50 km - 10h34)

ES16 : Pihlajakoski 2 (14.42 km - 14h08)

ES17 : Paijala 2 (22.87 km - 15h10)

ES18 : Kakaristo 2 (18.70 km - 16h00) - En direct vidéo

ES19 : Leustu 2 (10.50 km - 17h34)