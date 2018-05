Latvala le plus rapide du shakedown portugais devant Ogier et Neuville

Jari-Matti Latvala s'est montré le plus rapide ce jeudi matin lors du shakedown du rallye du Portugal, sixième épreuve du Championnat du Monde des Rallyes.

Le pilote finlandais de chez Toyota a amélioré son temps lors du troisième de ses trois passages dans le shakedown de Paredes (4.60 km). En 3:03.5, il a devancé Sébastien Ogier, vainqueur de l'épreuve portugaise à cinq reprises, et Thierry Neuville, deuxième en 2017. Le Français et le Belge sont arrivés à stricte égalité. Kris Meeke et Andreas Mikkelsen complètent le top 5 indicatif.

Ce jeudi soir, sur le coup de 20h03, place à la première spéciale : une super spéciale de 3.36 kilomètres dans les rues de Lousada.