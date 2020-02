Latvala empoche le deuxième shakedown devant Ogier, Neuville encore 8e

Thierry Neuville signe le 8e chrono du 1er shakedown au Rallye de Suède - WRC - Rallye de Suède -... Thierry Neuville (Hyundai) a signé le 8e chrono du shakedown jeudi en guise d'échauffement au Rallye de Suède, dont le parcours a été réduit de moitié en raison des températures trop douces et du manque de neige. La première spéciale, prévue jeudi soir, a en outre encore été annulée mercredi par les organisateurs. Vainqueur du Rallye de Monte-Carlo en ouverture du championnat du monde WRC, Thierry Neuville aborde en leader cette deuxième épreuve de la saison. Il a effectué deux passages à Skalla dans un shakedown de 7,21 km pour un chrono de 4.07.5. Le plus rapide aura été le Finlandais Kalle Rovanpera sur Toyota (3.57.7) qui a effectué quatre passages, devant le Français Sébastien Ogier (Toyota), 3e avec un temps de 4.01.2. Après la cérémonie de départ vendredi encore, les pilotes s'attaqueront "aux virages rapides et le saut spectaculaire de la piste pour un deuxième échauffement plus qu'une véritable spéciale" sur l'hippodrome de Karlstad, expliqué la WRC dans un communiqué. Tous les équipages n'auront droit qu'à un seule passage contre la montre. Les débats s'ouvriront donc véritablement vendredi avec la première des quatre spéciales totalisant 63,68 km dans les forêts suédoises et norvégiennes.