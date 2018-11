Lara Vanneste, une copilote belge en Australie : "Le rallye, c'est vivre à du 200 à l'heure"

Nicolas Gilsoul ne sera pas le seul copilote belge au départ du Rallye d'Australie : Lara Vanneste, qui s'est déjà assise à la droite de Freddy Loix, Craig Breen ou encore Kevin Abbring au cours de sa carrière, lira les notes pour le gentleman driver belgo-grec Jourdan Serderidis dans le baquet de la Ford Fiesta WRC ce week-end.

Le vainqueur du WRC Trophy en 2017 et son expérimentée copilote auront pour objectif "d'être à l'arrivée et de ne pas faire de conneries" pour la première de la jeune Belge de 28 ans dans le baquet d'une WRC de la dernière génération.

"Rouler dans une WRC de la nouvelle génération, c'est extraordinaire, je me rends bien compte que je ne peux pas me plaindre !, a souri Lara Vanneste au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Australie. C'est une chance, il faut en profiter. Je ne suis toutefois pas non plus hyper impressionnée. Pourquoi ? Parce que c'est très silencieux dans la voiture, et qu'avec les anciennes WRC, les 2.0 litres, lors des départs, on était vraiment "poussé" au fond du baquet pendant deux ou trois secondes, et ça c'était impressionnant. ici, tout est meilleur, mais on ne fait pas "waw" dans la voiture. De l'extérieur, je suis impressionnée, mais dans la voiture, on ne se rend pas vraiment compte."