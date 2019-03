Lappi premier leader au Mexique, chrono forfaitaire pour Neuville-Ogier-Tanak

Après le shakedown empoché par Kris Meeke devant Andreas Mikkelsen et Thierry Neuville quelques heures plus tôt, le peloton du WRC s'est élancé ce vendredi matin (jeudi soir au Mexique) dans la première spéciale du Rallye du Mexique, troisième manche du championnat du monde des rallyes.

C'est Esapekka Lappi qui s'est montré le plus rapide de la première spéciale (ES1 : Street stage GTO) sur 1.14 kilomètre seulement. Il a devancé Mikkelsen (+0.1 sec), Meeke (+0.6 sec) et Elfyn Evans (+0.6 sec). Auteur du meilleur temps donc, Lappi a endommagé le jump du parcours, tout comme Meeke. Conséquence, la spéciale a été annulée pour ceux qui passaient après eux : Sébastien Ogier, Neuville et Ott Tanak. Les trois pilotes ont écopé d'un temps forfaitaire, identique à celui du dernier ayant bouclé le parcours, soit Meeke.

Vendredi, première vraie grosse journée dans cette épreuve mexicaine, dès 17h18 (10h18 heure locale). Les pilotes se départageront sur huit spéciales. C'est Tanak, leader du championnat, qui ouvrira la route.

Le programme de vendredi :

ES2 : El Chocolate 1 (31.57 km - 17h18 heure belge)

ES3 : Ortega 1 (17.28 km - 18h16)

ES4 : Street stage Leon 1 (1.11 km - 19h59)

ES5 : El Chocolate 2 (31.57 km - 22h17)

ES6 : Ortega 2 (17.28 km - 23h15)

ES7 : Las Minas (10.72 km - 0h18)

ES8 et ES9 : V-Power Stage (2.33 km - 1h58)