La surprise, la phrase, la performance : 5 faits marquants du Rallye de Turquie

Elfyn Evans (Toyota) a remporté dimanche le Rallye de Turquie devant Thierry Neuville (Hyundai) et Sébastien Loeb (Hyundai). Le Gallois pique donc la tête du Championnat du monde (WRC) à son équipier Sébastien Ogier (Toyota), contraint à l’abandon lors de l’épreuve disputée dans la région de Marmaris.

Ce lundi, on revient sur la cinquième manche de la saison à travers différents temps forts.

La confirmation : Kalle Rovanpera

Il était la révélation en début de saison, il s’affirme de plus en plus, pour sa première saison au sein de l’élite du rallye mondial, comme une confirmation. Kalle Rovanpera n’a que 19 ans et il impressionne à chacune de ses sorties. Cinq apparitions, cinq présences dans les points. Pour un total de 70 unités. Il pointe au troisième rang du championnat du monde à égalité avec Ott Tanak, le champion sortant. Le fils d’Harri Rovanpera apprend très vite et fait taire ses détracteurs qui estimaient son arrivée en WRC trop rapide. Il est performant, modeste, appliqué. Un futur grand, assurément.

La performance : Le trio de tête

Disputer autant de kilomètres sur un terrain aussi cassant en évitant tous les pièges, c’est une véritable performance. C’est celle réalisée par Elfyn Evans, vainqueur de sa deuxième épreuve cette saison. Le Gallois occupe la tête du championnat suite à l’abandon de son équipier Sébastien Ogier. Parviendra-t-il à créer la surprise à la fin de la saison ? Qui sait finalement.

Un deuxième pilote a brillé durant ce week-end : Thierry Neuville. Auteur de sept meilleurs chronos, il aurait mérité la victoire… sans cette maudite crevaison dimanche matin. La vitesse est là, la Hyundai semble être pratiquement au niveau de la Toyota. Malgré sa somptueuse performance, le Belge reste coincé au cinquième rang au classement du championnat. Avec toujours quatre pilotes à déborder. Quatre objectifs en même temps, c’est beaucoup pour un seul homme.

Enfin, comment passer à côté du vétéran Sébastien Loeb ? Le nonuple champion du monde est âgé de 46 ans, il n’avait plus piloté la Hyundai en rallye depuis le Monte-Carlo au début de la saison, soit huit mois. Mais le garçon n’est pas le meilleur pilote de l’histoire pour rien. Il grimpe dans l’auto, il parcourt quelques kilomètres… et se retrouve en tête vendredi soir, certes avec une position avantageuse sur la route. Sa régularité a été impressionnante durant le week-end. Bravo et respect Monsieur Loeb.

La surprise : La neuvième spéciale ( ES9 : Cetibeli 1 - 38.15 km)

Quand des 'fous furieux' se lancent un dimanche matin sur un parcours de 38.15 kilomètres, identifié comme le plus piégeux de l’épreuve la plus cassante de la saison, vous savez que le résultat peut faire des dégâts. Et le spectacle a été incroyable, peut-être même historique.

Thierry Neuville, Sébastien Loeb et Sébastien Ogier, alors les trois pilotes occupant les trois places sur le podium provisoire, ont crevé à quelques minutes d’intervalle. Sans compter la crevaison d’Esapekka Lappi et l’abandon de Teemu Suninen. Cette spéciale était chaotique et imprévisible.

La phrase : L'optimisme de Thierry Neuville

Avant d’embarquer dans sa Hyundai, Thierry Neuville était déterminé : "Il va falloir viser les 30 points en Turquie, on sait qu’on en est capable." La tirade pouvait passer pour un manque de modestie, mais le Belge a été parfaitement à la hauteur dans la région de Marmaris. Sans cette crevaison, il aurait probablement remporté l’épreuve. Rassuré d’avoir remis un pied sur un podium, après deux abandons consécutifs, notre compatriote se retrouve maintenant face à un autre problème : répéter cette performance lors des épreuves restantes, sans quoi son rêve de décrocher la couronne mondiale lui tournera une nouvelle fois le dos cette année. La motivation est au rendez-vous, la performance aussi, il reste à espérer pour le pilote de 32 ans que la chance jouera aussi son petit rôle.

La suite : La Sardaigne

Au classement général, Evans a retrouvé la première position (97 points). Il devance dorénavant Ogier (79), Tanak (70), Rovanpera (70) et Neuville (65). Les deux dernières manches de la saison sont le Rallye de Sardaigne (8-11 octobre) et celui d'Ypres, en Belgique (19-22 novembre). A moins que d'autres épreuves n'intègrent finalement le calendrier...