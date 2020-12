La surprise, la phrase, la déception : 5 faits marquants du Rallye de Monza

Sébastien Ogier (Toyota) a décroché un septième titre de champion du monde des rallyes en remportant dimanche le Rallye de Monza, septième et dernière manche de la saison en championnat du monde (WRC).

Le Français a émergé au terme d'une course à élimination, voyant notamment Thierry Neuville (Hyundai) et Elfyn Evans (Toyota) abandonner.

Ce lundi, on revient sur l'épreuve italienne à travers différents temps forts.

La confirmation : Sébastien Ogier

Débarqué en WRC à la fin de l'exercice 2008, Sébastien Ogier va très vite prouver qu'il regorge de talents. Le natif de Gap a impressionné de saison en saison et est devenu l'ogre qu'on connait tous. Sa force ? Une capacité à gérer les événements et une volonté de ne jamais baisser les bras.

Exactement comme ce week-end à Monza. Il arrive en outsider, il repart en champion. S'installer à l'avant de la course dès jeudi, c'était sa manière de mettre la pression sur son équipier Elfyn Evans, leader du championnat du monde en arrivant sur la manche italienne.

Le Gallois a fini par flancher, Sébastien Ogier tirant les marrons d'un feu qu'il avait soigneusement pris le temps de préparer. Qu'on l'apprécie ou non, impossible de nier son grand talent et sa gestion impeccable de la course.

La déception : Thierry Neuville

Certes les chances de Thierry Neuville de coiffer la couronne mondiale étaient minces car il devait déborder Elfyn Evans et Sébastien Ogier, mais il faut reconnaitre qu'on imaginait le pilote belge terminer cette course au minimum sur le podium.

Il possède la vitesse et la débrouillardise pour émerger dans ce genre d'épreuves complexes. Seulement voilà, peut-être a-t-il voulu se précipiter, prendre les devants le plus rapidement possible afin de montrer à ses concurrents qu'il était là et bien là.

Une erreur dans l'ES2, une erreur dans l'ES4 et un moteur noyé dans cette même ES4. Il reste à espérer que la réussite sera de son côté pour l'exercice 2021.

La surprise : Elfyn Evans dans l'ES11

Pour de très nombreux observateurs collés à leur écran depuis le début de l'épreuve, la question ne se posait plus : Elfyn Evans avait les épaules solides et filait vers la couronne mondiale.

C'était sans compter sur cette onzième spéciale de l'épreuve. Le Gallois était, sans le savoir, en avance sur les autres concurrents et il voulait maintenir ce rythme. La neige est venue jouer l'élément perturbateur et le malheureux pilote Toyota, qui n'avait pas commis une seule erreur cette saison, est parti à la faute. Le tournant de la saison.

Affichant un fair-play à signaler, il a fait signe à Sébastien Ogier, qui passait après lui, que la route était très glissante et qu'il fallait redoubler de prudence. Elfyn Evans, un garçon qu'il faudra certainement à nouveau tenir à l'oeil la saison prochaine.

La performance : Takamoto Katsuta

Se présenter sur une ligne de départ d'une manche WRC n'est pas une sinécure. Vous devez tout d'abord jouer des coudes et supporter la comparaison face aux quelques références de la discipline. Pas simple. Ensuite, vous risquez de vous transformer en ouvreur durant un paquet de jours sur la saison.

C'est un peu le sort réservé à Takamoto Katsuta, 27 ans, sympathique et souriant pilote japonais engagé sur une Toyota à Monza. Mais ce dernier apprend petit à petit, au point qu'il résorbe au fur et à mesure l'écart qui le sépare des très bons pilotes du plateau.

Ses performances étaient très honorables en Italie et il vient peut-être de passer un cap psychologique. En effet, alors qu'il n'y avait certes plus d'enjeu dans la Power Stage, la 16e spéciale disputée dimanche sur pratiquement 15 kilomètres, c'est le Japonais qui a récolté le scratch devant Ott Tanak (Hyundai), Elfyn Evans (Toyota), Esapekka Lappi (Ford) et Dani Sordo (Hyundai).

La phrase : La prise de hauteur de Sébastien Ogier

Remporter une septième couronne mondiale au terme d'une saison stressante et avec un final dantesque comme celui proposé à Monza doit fort probablement procurer de vives émotions. On attendait donc la réaction d'après-Rallye du vainqueur Sébastien Ogier avec impatience.

Le Français s'est présenté à notre micro avec un discours rempli d'humanité. "A l’époque qu’on vit, ce n’est pas le moment de sauter de joie et de se réjouir trop fort. Il faut relativiser, il y a plein de gens qui souffrent à l’heure actuelle. On pense à eux. On est privilégié d’être là et en bonne santé", a-t-il glissé sobrement.

Une réaction exemplaire du dorénavant septuple champion du monde. Surpris par Ott Tanak, au volant de la Toyota à l'époque, l'an dernier, le Français retrouve le numéro 1.