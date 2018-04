La satisfaction de Neuville : "Dans la voiture, on a effectué le week-end parfait"

Ott Tanak a remporté le rallye d'Argentine automobile, 5e des 13 épreuves du Mondial WRC. Le pilote Toyota a devancé de 37.7 secondes Thierry Neuville. Son équipier chez Hyundai Dani Sordo a terminé à la 3e place à 1:15.7. Neuville récupère 7 unités à Sébastien Ogier, 4e en Argentine, au classement du championnat. Le champion en titre (100) ne compte plus que dix unités d'avance sur Neuville (90) et vingt-huit sur Tanak (72).

"C'est la satisfaction qui prime aujourd'hui. Ca a été un week-end difficile pour tout le monde, mais nous avons eu la bonne approche. Dans la voiture, on a effectué le week-end parfait. On attaquait quand il fallait, notamment lors de la Power Stage dans laquelle on a pris les cinq points, et on était attentif au risque de crevaison. L'objectif était de finir ce rallye devant Ogier. Mikkelsen n'a pas pu le dépasser aujourd'hui malheureusement. C'était un bel effort d'équipe, Sordo aussi a fait une belle course", a précisé Neuville au micro de notre collègue Olivier Gaspard, envoyé spécial de la RTBF en Argentine.

"Hyundai peut être satisfait, mais n'oublions pas que la Toyota a été encore une fois la plus rapide. Il faut progresser pour leur rendre la vie plus difficile. On a toutefois prouvé que notre voiture était compétitive sur la terre. Mais on veut gagner donc on doit s'améliorer. Tant qu’on se sent bien dans la voiture et qu’on continue à progresser, on devrait être dans le match. Tanak est à dix-huit unités de nous, ce n’est pas beaucoup. On va tout faire pour résister", a aussi ajouté le pilote belge.

"C'était un super week-end, tout a très bien marché. On est bien passé à travers les difficultés. A côté de cela, la combinaison Tanak-Toyota a été redoutable ici. Notre team fait 2e et 3e, c'était l'objectif en début de rallye. Chaque point compte, chaque détail peut faire la différence. Il faut grappiller partout, tout doit être optimisé", a lui expliqué Nicolas Gilsoul, copilote du pilote Hyundai.