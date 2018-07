La priorité finlandaise de Neuville : "Etre malin et se focaliser sur Ogier"

Dès ce jeudi, place au Rallye WRC de Finlande, la huitième manche du championnat du monde de la discipline. Thierry Neuville y pose ses valises avec 27 unités d'avance que Sébastien Ogier, son dauphin au général.

"Je suis très content d'être là. Le break a été assez long même si j'ai eu plein de choses à faire. La deuxième partie de la saison commence avec un des rallyes les plus prestigieux et les plus difficiles. Comme depuis le début de la saison, la clé pour battre Ogier sera la régularité. On a eu 7 bonnes manches cette saison, hormis le Mexique où on a pris moins de points. On a été régulier : on a gagné 3 manches et on a été 5 fois sur le podium. Si on veut être champion du monde, ce scénario doit se répéter", a détaillé le Belge au micro de notre collègue Olivier Gaspard, envoyé spécial de la RTBF en Finlande.

"L'épreuve finlandaise a toujours été plus compliquée pour Hyundai. Il va falloir être malin ce week-end et se focaliser uniquement sur Ogier. Les Toyota vont être très rapides : elles évoluent à la maison et n'ont aucune limite par rapport aux essais ici. Même si on devait perdre quelques points sur Ogier, ça ne serait pas catastrophique", a poursuivi notre compatriote.

Le parcours est modifié à environ 60% par rapport à l'an passé. "Il y aura pas mal de spéciales disputées en sens inverse. Certaines parties sont ajoutées. Notre voiture a progressé par rapport à l'an passé ici. On a travaillé sur l'aéro, sur les protections d'amortisseurs au niveau des atterrissages ou encore sur la réactivité de l'auto. Mais les autres ont travaillé aussi, ça risque donc d'être serré. Le top 3 final de l'épreuve ? Je dirais Latvala ou Tanak en tête, puis un Ogier, un Neuville ou un Mikkelsen", a estimé TN.