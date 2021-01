L'image, la surprise, les Belges... Cinq faits marquants du Monte-Carlo

La confirmation : Sébastien Ogier

Julien Ingrassia et Sébastien Ogier célèbrent leur victoire - © VALERY HACHE - AFP

Sébastien Ogier et le Monte-Carl', c'est une histoire d'amour qui a débuté en 2009. Cette année-là, le rallye est inscrit au calendrier de l'IRC, et le Gapençais, dès sa première participation, s'impose au volant de la Peugeot 207 S2000 de l'équipe belge Kronos devant le Belge Freddy Loix.

Après deux abandons (2010 et 2012), Sébastien Ogier monte sur la deuxième marche du podium, derrière Sébastien Loeb, pour sa première au volant de la Volkswagen Polo WRC en 2013. Puis, entre 2014 et 2019, il s'adjuge six fois d'affilée le Monte-Carlo au volant de trois voitures différentes : la VW Polo WRC, la Ford Fiesta WRC et la Citroën C3 WRC.

La victoire de Thierry Neuville en 2020 a ravivé l'appétit de Sébastien Ogier, vainqueur de son huitième Monte-Carlo, un record absolu (et ce avec une cinquième voiture différente !) ce dimanche. Et l'émotion était bien présente. "C'est une accumulation de symboles, de beaux chiffres : cinquantième victoire en WRC, surtout la huitième ici, a déclaré le septuple Champion du Monde en conférence de presse après sa victoire. Si je devais avoir un seul record, c'est celui-là que j'aurais pris en signant des deux mains. Et l'anniversaire de mon père aujourd'hui, je lui offre un beau cadeau. C'est le record qui me procure le plus de joie, pour plein de raisons, c'est au Monte-Carlo que j'ai découvert le rallye, que j'ai eu ce rêve de faire ça un jour, c'est celui qui compte le plus pour moi. La victoire ici n'a pas de prix."