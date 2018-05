L'excellente gestion de Neuville : "J'ai augmenté le rythme, ça a payé !"

Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe) a creusé l'écart en tête du rallye du Portugal, la 6e manche du championnat du monde WRC, samedi, au terme des trois premières spéciales de la journée. Neuville possède 29.9 sur le Britannique Elfyn Evans (Ford Fiesta) et 34.9 sur son équipier espagnol Dani Sordo.

"Il fallait être régulier sur toute la boucle de la matinée. J'ai décidé d'attaquer un peu plus dans la dernière de la matinée. Finalement, la voiture travaille très bien dans la partie plus sablonneuse. Du coup, j'ai augmenté un peu le rythme, ça a payé", a glissé le Belge.

Et d'ajouter : "Pour cet après-midi, on doit faire un bon choix de pneus. On devra aussi faire attention car ce sera plus cassant. La boucle risque d'être plus compliquée. Il faut avant tout penser à gérer cette avance. 30 secondes d'avance, c'est suffisant si nous n'avons pas de crevaison."