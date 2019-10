L'Espagnol Dani Sordo prolongé chez Hyundai en 2020

Rallye d'Allemagne 2013 : Victoire de Dani Sordo. Neuville deuxième - WRC - Rallye d'Allemagne... Après la 16ème et dernière spéciale du Rallye d'Allemagne, Thierry Neuville (Ford) est resté bloqué à sa deuxième place. C'est l'Espagnol Dani Sordo (Citroën) qui s'impose. Dans la dernière spéciale (SS16 Dhrontal - 24.58 km), Sordo et Neuville étaient au coude à coude jusqu'au dernier intermédiaire. Mais dans les trois dernières minutes de la spéciale, Neuville est sorti de la route et a perdu un peu moins d'une minute. Il doit donc dire adieu à la victoire finale mais conserve sa deuxième place. Avec les abandons de Ogier et Latvala, Neuville fait malgré tout une très bonne opération au classement général WRC. Le Belge est plus que jamais deuxième. Dani Sordo signe lui sa première victoire en WRC après avoir longtemps collectionné les accessits.