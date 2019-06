Tanak réalise la matinée parfaite et prend la tête, Neuville et Ogier continuent à galérer -... L'Estonien Ott Tanak (Toyota Yaris WRC) s'est emparé de la tête du Rallye de Sardaigne, huitième épreuve du Championnat du Monde des Rallyes, au terme de la boucle de trois spéciales disputée ce samedi matin. Grâce à trois meilleurs temps consécutifs, Ott Tanak s'est emparé de la première place jusqu'alors détenue par l'Espagnol Dani Sordo (Hyundai i20 Coupé WRC), désormais deuxième à 6.4 secondes. Après avoir vécu une journée extrêmement compliquée vendredi, Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) n'est pas plus à l'aise ce samedi et pointe toujours à la septième place, à 2:00.3 de son rival estonien, et à 51.9 secondes de la sixième position occupée par le Nord-Irlandais Kris Meeke (Toyota Yaris WRC).