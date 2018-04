Kris Princen remporte le TAC Rallye

Kris Princen (Skoda Fabia R5) a remporté le TAC Rallye, 3e des 9 épreuves du championnat de Belgique des rallyes, samedi à Tielt, confortant sa première place au classement général.

Kris Princen a dominé l'épreuve de bout en bout l'emportant confortablement avec 38.3 d'avance sur le champion de Belgique Vincent Verschueren (Skida Fabia R5) qu'il devance également au championnat. La jeune recrue de Skoda, Sébastien Bedoret (Skoda Fabia R5), 22 ans, 3e à 3:01.03, complète le podium.

Kris Princen a commencé le rallye pied au plancher réalisant le temps scratch dans toutes les spéciales de la première boucle. Le Limbourgeois se montrera en fait le plus rapide dans 12 des 14 ES au programme. Tout en contrôle et avec une nouvelle version du moteur Skoda, Princen laissera les deux dernières spéciales à Verschueren disposant encore de l'ancienne version.

C'est la troisième victoire de Kris Princen au TAC Rallye et sa deuxième de la saison après le Rallye d'Haspengouw en ouverture. Les six meilleurs résultats rentrent en ligne de compte pour le titre national. Le prochain rendez-vous est prévu au Rallye de Wallonie à la fin du mois (27, 28 et 29 avril).

Avec 10 Porsches au départ, le Limbourgeois Gunther Monnens (Porsche 997 GT3), 5e du Rallye, s'est imposé en classe GT. Il a notamment profité des abandons de Kevin Abbring (Porsche 997 GT3) et Chris Van Woensel (Porsche 997 GT3) alors que Patrick Snijers (Porsche 997 GT3), candidat à la victoire, a vu son copilote, malade, lui être de peu de secours. Il a du finalement abandonner sur une sortie de route contre un poteau.