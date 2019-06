Kevin Borlée, Thierry Neuville et Camille Laus - © RTBF.be

Kevin Borlée et Camille Laus en WRC avec Thierry Neuville - WRC - 09/06/2019 On vous emmène au Portugal. Après avoir décroché un nouveau podium en championnat du monde des rallyes, Thierry Neuville a fait découvrir à d'autres sportifs belges les joies du WRC. Les spécialistes du 400m, Camille Laus et Kevin Borlée, ont pris la place de Nicolas Gilsoul, le copilote pour une balade à haute vitesse. Découvrez la vidéo de cette nouvelle expérience.