Ingrassia : "On n'est plus là pour grappiller quelques points, on a plus faim que ça"

Sébastien Ogier et son copilote Julien Ingrassia (Ford Fiesta WRC) pointent à la deuxième place du Rallye d'Allemagne ce samedi midi, avec "seulement" 14.1 secondes de retard sur Ott Tanak (Toyota Yaris WRC), leader autoritaire de l'épreuve.

Les quintuples Champions du Monde en titre, qui accusent 21 points de retard sur Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) alors qu'il reste cinq rallyes à disputer, veulent marquer le coup ce week-end...

"On continue de rouler fort, mais à la régulière, ce sera compliqué d'aller chercher Ott Tanak, a constaté Julien Ingrassia, le copilote de Sébastien Ogier au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Allemagne. Il suffit qu'il cale au départ, et les compteurs seraient remis à zéro ! On ne sait jamais, un petit tête-à-queue, une boulette... Ce n'est rien de grave, mais il peut y perdre 15 secondes, et on serait heureux de terminer devant lui avec deux dixièmes ! Par rapport à Thierry, on n'est plus là pour grappiller quelques points, maintenant, il faut sérieusement remonter au championnat. On a un peu plus faim que ça !"