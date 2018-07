Ingrassia : "On galère un peu, mais on souhaite se battre à la régulière"

Alors qu'Ott Tänak (Toyota) a creusé l'écart en tête du Rallye de Finlande à l'issue de la 15e spéciale samedi en fin de matinée, Thierry Neuville (Hyundai) pointe toujours à la 10e place du général, trois longueurs derrière Sébastien Ogier (M-Sport Ford), son plus proche concurrent au championnat du monde WRC.

"Ce rallye est compliqué et curieux. Même le deuxième jour, il continue d'y avoir des écarts. On a voulu tenter une aéro qui nous apporte de nouvelles choses, mais on ne la maitrise pas encore totalement. En Finlande, vu les vitesses, l'hésitation fait peur et elle fait perdre du temps. C'est une question de confiance et de maitrise de la voiture. On galère un peu pour l'instant. Ce qu'il faut, c'est reprendre des points à Neuville. En finissant 7e, on reprendrait peu d'unités. Il va falloir cravacher jusqu'à la fin de l'année", a détaillé Julien Ingrassia, copilote d'Ogier, à notre micro ce samedi.

Et d'ajouter : "On a clairement utilisé une consigne d'équipe vendredi avec Evans. Je ne sais pas si on fera pareil avec Suninen (ndlr : actuellement 6e) au besoin. J'ignore si Malcolm Wilson, patron de l'équipe, utilisait régulièrement les consignes d'équipe par le passé. Dans tous les cas, c'est lui le patron et il sait comment faire pour gagner un championnat. On souhaite se battre à la régulière. Si nos équipiers ne peuvent gagner le championnat, Wilson ne laissera pas échapper celui-ci pour une ou deux unités."