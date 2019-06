Guillaume de Mévius, 9e en WRC2 : "Prendre encore mes marques et évoluer petit à petit"

Ott Tanak a remporté l’épreuve portugaise, la septième manche de la saison WRC. Thierry Neuville et Sébastien Ogier ont complété le podium. Un autre pilote belge était présent au Portugal ce week-end : Guillaume de Mévius. Le pensionnaire du RACB National Team a bouclé le parcours au 9e rang dans la catégorie WRC2.

"On a appris beaucoup, on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi dur pour la voiture comme pour nous, physiquement et avec la chaleur. J'espérais être un peu plus proche des premiers en WRC2. On sait maintenant à quoi s'attendre pour la Sardaigne et pour l'année prochaine. Le point positif, c'est que nous sommes à l'arrivée, sans rien à la voiture. On se trouve à une seconde au kilomètre des premiers, j'espère pouvoir descendre en dessous de ça pour la prochaine course. J'aimerais bien essayer de viser un top 5 en Sardaigne", a précisé le Belge à notre micro à l'arrivée du parcours.

"On doit améliorer notre préparation de prise de notes. J'avais mal noté certaines choses, par rapport à l'évolution du terrain, durant les reconnaissances. Ensuite, c'est à moi à m'améliorer et à évoluer. Je suis assez confiant, je dois juste prendre encore mes marques et évoluer petit à petit", a aussi détaillé notre compatriote.