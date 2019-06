Gros passages, vitesses impressionnantes... Neuville à Ypres en WRC, c'est quelque chose !

Le rallye d’Ypres, c’est un des grands rendez-vous de la saison belge. Vainqueur l’année dernière, Thierry Neuville était de retour cette année mais pas pour jouer la victoire au général. Le vice-champion du monde des rallyes était engagé dans une catégorie créée presque rien pour lui, et qui permettait surtout au pilote belge de faire le show avec la voiture qu’il utilise en championnat du monde.

Une WRC nouvelle génération en Belgique c’est une première… Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul et leur Hyundai I20 utilisée en championnat du monde ont été l’attraction du rallye d’Ypres. Pas vraiment en compétition, le duo voulait avant tout se faire plaisir et régaler les supporters.

Ypres en WRC, c’est quelque chose… de gros passages, des vitesses impressionnantes, de quoi bluffer le public… même le copilote en a eu pour son argent…

Faire plaisir en se faisant plaisir mais pas seulement, Ypres était aussi l’occasion de travailler sur les réglages de la WRC, mener des tests grandeur nature avant d’aborder la deuxième partie de saison en championnat du monde des rallyes.

Pour le reste Thierry et Nicolas ont signé des autographes, posé pour des centaines de photos… Reste à aller chercher le titre pour leurs supporters d’ici et parfois même d’ailleurs…

A Ypres, la présence de Neuville et de sa WRC aura éclipsé les performances des autres pilotes. La semaine prochaine Thierry sera en test en Finlande avant de devenir papa et de profiter de quelques jours de congé. La bataille pour titre de champion du monde reprendra de plus belle début août.