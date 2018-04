Gros crash de Guillaume de Mévius, forfait pour le Tour de Corse

Le pilote belge Guillaume de Mévius a perdu le contrôle de sa Peugeot 208 T16 lors d'une séance d'essais dimanche, à quelques jours du départ du Tour de Corse.

Le pilote du RACB National Team a perdu le contrôle de sa voiture, et la Peugeot 208 préparée par DG Sport a quitté la route et a terminé sa course 80 mètres plus bas.

L'équipage s'en est sorti indemne, comme le souligne Guillaume de Mevius sur les réseaux sociaux, mais la voiture est détruite, ce qui oblige le jeune belge à déclarer forfait.

Vendredi, un autre pilote belge, Thierry Neuville, s'était lui aussi fait piéger sur les routes corses. Le vice-Champion du Monde pourra lui prendre le départ de l'épreuve.