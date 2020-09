Grégoire Munster va faire ses débuts en WRC avec Hyundai

Grégoire Munster (Hyundai i20 R5) va faire ses débuts au championnat du monde des rallyes (WRC) ce week-end au rallye d’Estonie, le quatrième de la saison. Le Belgo-Luxembourgeois de 21 ans espère poursuivre son apprentissage et faire une belle prestation sous les yeux d’Andrea Adamo, manager de Huyndai Motorsport.

Après ses bonnes prestations au championnat du monde des rallyes (ERC), Munster pourra faire ses grands débuts en WRC ce week-end en Estonie.

"Je vais commencer cette manche de championnat du monde comme je l’ai fait pour tous les autres rallyes cette année", a déclaré Munster. "Je veux finir le rallye, acquérir de l’expérience mais aussi laisser la voiture évoluer pendant le rallye pour pouvoir faire de meilleurs temps. Dans tous les rallyes précédents, cette approche a porté ses fruits. Apprendre est une chose, mais je fais aussi partie de Hyundai Motorsport et vous savez alors que la performance est aussi attendue. Par rapport à la plupart des pilotes, surtout les pilotes locaux, je n’ai pas beaucoup d’expérience avec le non goudronné. Une place dans le top 5 de la WRC 3 me ferait énormément plaisir."