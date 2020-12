Grégoire Munster termine une saison bien chargée à Monza : "Bien finir ici avant de penser à 2021 !"

Présent cette saison sur les spéciales des Championnats du Monde, d'Europe et de Belgique, Grégoire Munster a accumulé énormément d'expérience en 2020 au volant de sa Hyundai i20 R5. Troisième du classement final de l'ERC après avoir multiplié les belles performances sur la scène européenne, le jeune pilote belge de 21 ans (il fêtera ses 22 ans le 24 décembre, ndlr) dispute ce week-end son treizième rallye de la saison du côté de Monza à l'occasion de la toute dernière manche du Championnat du Monde...

"L'ERC, c'était un très bon apprentissage pour nous, on a bien évolué avec la voiture, a souligné Grégoire Munster au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Italie. En début d'année, il a fallu faire connaissance avec la Hyundai, et au fur et à mesure de la saison, cela s'est passé de mieux en mieux, et on a signé de meilleurs résultats. C'était une bonne année pour nous ! On ne s'attendait pas en début d'année à jouer le titre chez les Juniors, mais au final nous sommes quand même un peu déçus de ne pas être allés chercher le titre. Mais bon, le champion, c'est Oliver Solberg (le fils de Petter Solberg, Champion du Monde en 2003 et grand espoir du rallye mondial, ndlr), c'était une super concurrence et on a beaucoup appris. C'est le principal !"

"Être au départ ici à Monza, c'est une super opportunité, a repris le Hyundai Motorsport Junior Driver. Le but, c'est de faire des bons temps et de montrer notre potentiel sur asphalte. Il y a énormément de concurrence, beaucoup de pilotes très rapides, mais on va essayer de faire de notre mieux et de signer quelques temps sympas ! En ERC, il y avait aussi pas mal de niveau, mais le WRC, c'est le championnat où on veut se retrouver au final. Il faut donc rouler sur ces spéciales. Mais avant de parler de l'avenir et de 2021, il faut d'abord bien terminer la saison ici à Monza !"