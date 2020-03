Gilsoul : "Un shakedown très intéressant, et relativement satisfaisant !"

Nicolas Gilsoul, le copilote de Thierry Neuville dans l'habitacle de la Hyundai i20 Coupé WRC #11, était assez confiant en sortant de la voiture après le shakedown que l'équipage belge a bouclé à la deuxième place, à seulement six dixièmes d'Elfyn Evans. Concentré à 100% sur son job, Nicolas Gilsoul est désormais impatient d'en découdre.

"Le shakedown ici est toujours très intéressant, a dévoilé Nicolas Gilsoul au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF au Mexique. Avec l'altitude, les conditions sont très particulières, et on peut pas aller faire des essais en dehors de l'Europe et on ne parvient jamais à reproduire avec exactitude les conditions de course ici. C'est ce qu'on a pu faire ce matin, et on est relativement satisfaits !"