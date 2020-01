Gilsoul : "Un rêve de gosse, le plus beau jour de ma vie après la naissance de ma fille"

Nicolas Gilsoul, le copilote de Thierry Neuville, a pu savourer ce dimanche sa première victoire sur le prestigieux Monte-Carlo, la treizième depuis ses débuts en WRC. Après un week-end très intense, l’équipage belge a survolé la dernière journée du Monte-Carl' pour s’installer en tête du Championnat du Monde…

"Gagner ici, c’est un rêve de gosse, a commenté Nicolas Gilsoul au micro d’Olivier Gaspard, l’envoyé spécial de la RTBF sur le Monte-Carlo. Je me rappelle qu’à 18 ans, je suis venu ici pour la première fois, pour faire le Monte-Carlo historique, et à cette époque, je m’étais dit que c’était pour moi la seule opportunité de faire ce rallye. Et maintenant, gagner l’épreuve moderne, c’est juste incroyable. Le niveau est hyper relevé, et cela a été un vrai Monte-Carl', avec toutes les complications que cela comporte. S’imposer ici, c’est vraiment spécial, et honnêtement, c’est le plus beau jour de ma vie après la naissance de ma fille."

"On a pris un petit coup au moral hier matin, mais on a été capable de repartir de plus belle l’après-midi, et on est vraiment revenu au contact, a repris le copilote aqualien. C’était très bien avant ce dimanche. Aujourd’hui, nous sommes partis "fâchés", et ça l’a fait. C’est magnifique ! Quand l’adhérence était précaire, on était un peu en retrait. Mais aujourd’hui, c’était moins glissant que les autres années, et notre chance, c’est que le Col du Turini n’avait pas été salé, ils avaient mis des graviers. Pourquoi ? Personne n’en saura jamais rien ! Cela a rendu la route un peu plus abrasive, et je pense que cela a été notre allié, et que cela nous a permis de nous imposer. On a toujours été les "patrons" chez Hyundai jusqu’ici, et à première vue, il n’y a pas de raison que ça change, en tout cas je l’espère ! "