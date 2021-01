Gilsoul surpris par le divorce avec Neuville : "C'est le choix de Thierry"

WRC : Dernier entraînement des pilotes Hyundai avant le Monte Carlo - WRC - Rallye de Monte-Carlo... Des cônes, un jump et même un gué… voilà la première spéciale de l'année pour les pilotes Hyundai. Les 4 équipages de la marque, Neuville-Gilsoul, Breen-Nagle, Sordo-Rozada et Tanak-Jarveoja se sont disputé le premier chrono de l'année dans la bonne humeur. Ce sont les yeux bandés que les pilotes ont pris le volant d'une I30 N de série, à charge pour les copilotes de les guider uniquement par la voix. Le résultat est plus ou moins impressionnant en fonction des équipages mais il met en lumière l'importance de la confiance que s'accorde les membres du duo.