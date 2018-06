Gilsoul : "Oublier un carnet de pointage, cela nous pend au nez à tous"

Nicolas Gilsoul, le copilote de Thierry Neuville dans le baquet de la Hyundai i20 Coupé WRC, a savouré chaque mètre parcouru en spéciale durant tout le week-end en Sardaigne. Vainqueur de l'épreuve sarde avec sept dixièmes de seconde d'avance sur le duo Sébastien Ogier - Julien Ingrassia, l'équipage belge a sans doute vécu l'une des plus grandes émotions sportives de sa carrière...

"Je ne sais pas si c'est la plus belle, parce qu'elles sont toutes très belles, a détaillé Nicolas Gilsoul au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Sardaigne. Les saveurs peuvent varier, mais ce rallye a été épique ! Et exigeant, comme on l'aime. Je pense qu'on y a mis la manière, c'est génial ! Après chaque petit pépin, on est revenu, on s'est reconstruit mentalement, on a échelonné l'écart... Et même s'il n'est pas très grand à l'arrivée, on gagne, c'est super !"

Julien Ingrassia, le copilote de Sébastien Ogier, a oublié le carnet de pointage à l'arrivée de l'avant-dernière spéciale de l'épreuve, et ce carnet est indispensable pour permettre à l'équipage d'être classé.

C'est finalement leur ancien coéquipier, Ott Tanak, qui leur a ramené le fameux carnet... Mais les commissaires pourraient infliger une pénalité au duo de l'équipe M-Sport.

"Oublier un carnet de pointage, cela nous pend au nez à tous, a repris le copilote liégeois. Cela peut paraître incroyable pour certains, mais il fait très chaud dans l'habitacle, on vit des émotions très fortes, on a plein de petites choses à faire... J'invite celui qui le veut à venir faire un petit tour à l'intérieur, il va vite comprendre que c'est beaucoup moins simple qu'il n'y paraît ! Je ne sais pas ce qui va en ressortir, mais sur le papier, cela ne doit pas arriver. J'imagine qu'il y aura une sanction. Il y a des règles, il faut les suivre. Mais on a réussi à remporter le rallye "sportivement", et c'est ça l'important."