Gilsoul : "On contrôle la prise de risques, il ne faut pas trop jouer avec le feu"

Leader du rallye du Portugal vendredi soir, Thierry Neuville a augmenté son avance ce samedi sur les routes portugaises. Le Belge possède pratiquement 30 secondes d'avance sur son dauphin Elfyn Evans.

"La matinée s'est bien déroulée pour nous. La position sur la route est plus confortable ce matin. On a repris du temps dans la première spéciale. On a été un peu trop prudent dans la deuxième car certaines portions étaient très agressives pour les pneus softs. Ca s'est ressenti sur le temps réalisé. Dans la suivante, on savait qu'on pouvait aller au bout des pneus si nécessaire. On a tout donné, on s'est fait plaisir et on a repris l'ascendant sur Evans", a précisé Nicolas Gilsoul, copilote de Neuville, au micro de notre collègue Olivier Gaspard, envoyé spécial de la RTBF au Portugal.

"On contrôle la prise de risques. La clé, c'est de toujours avoir bien conscience de sa marge de sécurité. Il faut toujours qu'elle soit suffisante. Il ne faut pas trop jouer avec le feu, mais c'est aussi super sympa de se sentir à l'aise, de faire corps avec la voiture et de rouler libéré", a-t-il poursuivi.

Trois spéciales sont au programme de l'après-midi. "On surveille les températures avec attention. Si des nuages apparaissent, ça masque le soleil et celui-ci ne frappe plus la route. Ca peut affecter plus ou moins fort la température du sol, c'est un paramètre important pour le choix de pneus. Il faut garder tout ça à l'oeil et faire le bon choix car une spéciale de 37 kilomètres nous attend. Tout peut basculer s'il se passe un petit couac. La marge de 30 secondes est agréable, mais elle donne envie d'avoir un petit peu plus", ajoute aussi Gilsoul.